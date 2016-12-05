Погода в Ужгороде и Закарпатье в пятницу, 9 декабря

09.12.2016 (06:22)

В Ужгороде на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Утром пойдет снег

В Закарпатской области переменная облачность, ночью и утром небольшой снег, днем ​​местами небольшой снег, мокрый снег.

Местами гололед, туман, на дорогах области гололедица. Ветер юго-восточный 7-12, ночью в горах местами порывы ветра 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 3-8 °, в горах местами 10-13 ° мороза, днем ​​4 ° мороза -1 ° тепла, в горах местами 6-8 ° мороза.

В Ужгороде на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Утром пойдет снег, но еще в первой половине дня он закончится. Больше осадков не предвидится. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 2-4 ° мороза, днем ​​1 ° мороза -1 ° тепла.

Восход 08:10

Закат 16:37

Усиление скорости ветра до 15-24 м/с

Температура за последние 130 лет 9 декабря:

МАКС: 12.8° (1960)

МИН: -14.2° (1991)

Народный прогноз погоды: 9 декабря отмечается Юрьев день. В народе этот день назывался Егорий Зимний, Юрий Холодный. В Юрьев день слушали воду в колодцах: если тихо, не волнуется вода, то зима будет теплой, а послышатся звуки — следует ожидать сильных вьюг и морозов. По Егорьеву дню определяли и будущий урожай: «Если до осеннего Егория выпадет много снега, то на весеннего — будет трава».