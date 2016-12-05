Азаров резко исчез из Facebook

09.12.2016 (06:42)

К вечеру 8 декабря страница исчезла из соцсети Facebook

Страница бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова ранее была открыта для всех. К вечеру 8 декабря она исчезла из соцсети Facebook.

Так, на странице аккаунта Nikolay.Azarov появляется сообщение о недоступности материала.

Как известно, в четверг правоохранители заявили, что в Киеве нашли тайную квартиру Азарова, где хранилась большое количество ценных вещей, включая антикварной книгами и ценными картинами.

Найдено имущество уже оценили в несколько миллионов долларов.

В Киеве нашли квартиру Азарова запакованную сокровищами (ФОТО, ВИДЕО)