Курс доллара стремительно рухнул

|1 доллар США подешевел на 25 копеек
Официальный курс валют, установленный НБУ на 9 декабря, говорит о продолжающемся укреплении гривны.
Так, 1 доллар США подешевел на 25 копеек - 25, 77 грн, а 1 евро снизился в цене на 17 копеек - 27,74 грн.
Официальный курс валют в Украине:
100 долларов США - 2577.2490
100 евро - 2773.6354
10 российских рублей - 4.0657
Ранее podrobnosti.ua сообщали, получит ли Украина до конца года четвертый транш МВФ.
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