Курс доллара стремительно рухнул

09.12.2016 (06:56)

1 доллар США подешевел на 25 копеек

Официальный курс валют, установленный НБУ на 9 декабря, говорит о продолжающемся укреплении гривны.

Так, 1 доллар США подешевел на 25 копеек - 25, 77 грн, а 1 евро снизился в цене на 17 копеек - 27,74 грн.

Официальный курс валют в Украине:

100 долларов США - 2577.2490

100 евро - 2773.6354

10 российских рублей - 4.0657

Ранее podrobnosti.ua сообщали, получит ли Украина до конца года четвертый транш МВФ.

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