Возле "Украины" в Ужгороде "Volkswagen" влетел в дерево

09.12.2016 (08:39)

В Ужгороде водитель на "Фольксвагене" врезался в дерево

Сегодня около полуночи в Ужгороде в районе универмага "Украина" произошло ДТП. Водитель "Фольксвагене" врезался в дерево.

Об этом сообщает УПП Ужгорода и Мукачево.

"Патрульным поступил вызов, что в городе Ужгород на перекрестке улицы Минайська-Швабська- проспект Свободы водитель не учел дорожной обстановки и совершил столкновение с деревом, в результате чего его автомобиль "Volkswagen Polo" получил механические повреждения. На данного гражданина вынесено административный протокол по статье 124 КоАП 130 КУоАП, а также Постановление по статье 126 КУпАП ", - комментируют событие в управлении патрульной полиции Ужгорода и Мукачево.

В Мукачево пьяный водитель убегая от полиции врезался в дерево (ФОТО)