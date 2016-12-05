В Закарпатье задержан лидер "Карпатской Сечи" (ФОТО)

09.12.2016 (09:58)

В Нижних Воротах полицией был задержан Тарас Деяк

Сегодня около 7:00 утра на посту в Нижних Воротах полицией был задержан лидер ОО "Карпатская Сечь" Тарас Деяк. Причиной задержания стали найденные в его машине предметы, похожие на боеприпасы.

Об этом сообщает УПП Ужгорода и Мукачево.

"Патрульными был замечен автомобиль "Ауди А6" зеленого цвета, который стоял на проезжей части, чем препятствовал движению других транспортных средств. Это вызвало подозрение у патрульных и ими было принято решение подойти и узнать, почему авто стоит с нарушением правил дорожного движения. Поскольку пассажиры были одеты в "камуфляж", было принято решение согласно ст 34 "Закона Украины о Национальной Полиции" о проведении поверхностного осмотра автомобиля, совместно с пограничной службой Мукачевского отряда.

Патрульные увидели чемодан с предметами похожими на оружие и боеприпасы. В связи с тем, что виделись признаки незаконного хранения и перевозки оружия и боеприпасов, согласно ч1. В 263 УКУ, было принято решение задержать указанных лиц, и вызвать следственно-оперативную группу, которая зафиксировала и изъяла данные предметы при свидетелях", - отмечают в управлении патрульной полиции Ужгорода и Мукачево.

Также об этом инциденте на своей странице в социальной сети Фейсбук написала журналистка Алла Хаятова.

"Тарас с собратьями ехал встречать павшего добровольца - Михаила Покидченко "Малого" в Нижних Воротах, чтобы доставить тело для прощания и похорон в Мукачево. На самом посте у ребят сломался автомобиль (похоже, "сгорела" проводка). Когда выясняли дела с авто, полицейские увидели в багажнике машины "предметы, похожие на оружие". в автомобиле действительно были макеты, которые ребята везли с собой для показа в школах на уроках патриотического воспитания - сегодня такой запланирован в Сваляве, вполне официально, как и те, которые "сечевики" регулярно проводят в учебных заведениях области по приглашению школ и под кураторством отдела образования. Впрочем, этих объяснений показалось мало и парней полицейские везут в областной центр", - отмечает госпожа Алла в соцсети.

"Особого цинизма добавляет то, что задержали Тараса и друзей именно в Нижних Воротах, где был основной блок-пост" Медвежьей блокады ", одним из организаторов которой и был Деяк. А хуже всего, что через этот непонятный инцидент ребята - к слову, фронтовики, участники российско-украинской войны - не смогут, скорее всего, принять участие в прощании с погибшим побратимом-добровольцем, как планировали", - добавила Хаятова.

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