На Закарпатье пьяный водитель сбил двух пешеходов, один из них погиб (ФОТО)

09.12.2016 (10:38)

В Закарпатье полиция задержала нетрезвого водителя сбившего двух пешеходов

Вчера, 8 декабря около 17 часов, на автодороге между населенными пунктами Буштино и Вишково пьяный водитель на автомобиле «Nissan» наехал на двух пешеходов. Одна пострадавшая погибла, другой находится в больнице.

43-летний водитель автомобиля «Nissan» словацкой регистрации, житель с.Липча Хустского района, совершил наезд на двух пешеходов, которые шли по обочине дороги. В результате наезда 82-летняя пенсионерка от полученных травм скончалась на месте, а 53-летний мужчина доставлен в больницу с повреждениями головы.

Полиция установила, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружено 1,1 промилле.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Виновник аварии помещен в изолятор временного содержания. Машина изъята и доставлена на спецплощадку Тячевской полиции.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Водителя "BMW", который протаранил трактор в Ужгороде, не накажут за пьянку