В Закарпатье совершено разбойное нападение на препринимателя

09.12.2016 (11:35)

Полиция раскрыла разбойное нападение в Закарпатье

8 декабря утром на рынке в г. Иршава двое бандитов в балаклавах напали на местного предпринимателя, забрав у него 100 тысяч гривен. Одного нападающего задержали на месте происшествия, его сообщников ищут.

47-летний частный предприниматель пришел утром на рынок. Когда выходил из машины, его догнали двое неизвестных. Нападавшие были одеты в камуфляжную форму, их лица прикрывали балаклавы.

Ударами сзади бандиты свалили предпринимателя на землю и забрали у него сумочку с деньгами в сумме 100 тысяч гривен. После чего сели в автомобиль «BMW» и пытались убежать. В машине за рулем их ожидал третий сообщник.

Автомобиль преступников был припаркован на льду, поэтому когда водитель нажал на педаль газа, машина стала пробуксовывать и не смогла сдвинуться с места. В то же время потерпевший поднял шум, на его крик сбежались с рынка люди. Граждане заблокировали машину бандитов, и тем пришлось бежать оставив машину.

Одного из нападавших удалось задержать. Что касается других двух - принимаются меры по их задержанию. Неподалеку от места совершения преступления полицейские обнаружили камуфляжную одежду, балаклавы и перчатки, предположительно выбросили эти же нападающие.

Задержанным бандитом оказался 33-летний житель Мукачево.

По факту разбойного нападения на частного предпринимателя полиция начала уголовное производство. Автомобиль, на котором пытались бежать бандиты помещен на спецплощадку. Деньги возвращены потерпевшему.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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