Закарпатские студенты обеспокоены новыми стипендиями (ВИДЕО)

09.12.2016 (11:55)

Стипендию будут получать не все студенты

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Закарпатские студенты будут получать стипендии по-новому уже в 2017 году. Минобразования представило новый рейтинговый подход к определению размера выплат. Их поделят на социальные и академические.Стипендию будут получать не все студенты с усредненной «четверкой» за сессию, а лишь те, которые заняли высокие места в рейтинге, составленном ВУЗами. Каждый ВУЗ должен самостоятельно разработать критерии для определения рейтинга.Пока закон - не подписан. Если же его утвердят в ближайшее время, определять критерии вузам, скорее всего, придется в спешке.Сами же студенты предполагают, - это делается необдуманно, и значительно уменьшит количество стипендиатов, через несколько лет стипендию сможет получать только каждый 6-й студент.