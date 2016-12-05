Где в Ужгороде можно приобрести елку на новогодние праздники?

09.12.2016 (12:25)

Мэрия Ужгорода определила места для продажи елок

Согласно распоряжению городского головы Богдана Андриива №485 от 8 декабря 2016 утвержден перечень мест для торговли елками на Новогодние праздники.

Поэтому торговать хвойными в Ужгороде будут с 15 декабря 2016 до 6 января 2017 и только в отведенных для этого местах:

1. Улица Василия Балога (И.Ваша) - улица Вилмоша Ковача (Белинского) возле рынка

2. Улица Бородина - напротив рынка "Альбион"

3. Улица Заньковецкой - напротив и у рынка ООО "Новый рынок"

4. Улица Легоцкого - напротив ТЦ "Токио"

5. Улица Подградская - возле автовокзала "Ужгород АС-2"

6. Площадь Кирилла и Мефодия - у ТЦ "Украина"

7. Улица Загорская - возле рынка ГП "Шанс"

8. Улица Андрея Палая (Тельмана) - рынок ООО "Нива"

9.Вулиця Оноковская - у дома №22

10. Улица Закарпатская, 28 - у магазина ЧП "Борислав 2001"

11. Улица Фединца - у дома №5

12. Переулок Центральный - напротив ТЦ "Плаза".





В Ужгороде украсят целых три "главные" новогодние елки