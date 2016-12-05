Где в Ужгороде можно приобрести елку на новогодние праздники?

|Мэрия Ужгорода определила места для продажи елок
Согласно распоряжению городского головы Богдана Андриива №485 от 8 декабря 2016 утвержден перечень мест для торговли елками на Новогодние праздники.
Поэтому торговать хвойными в Ужгороде будут с 15 декабря 2016 до 6 января 2017 и только в отведенных для этого местах:
1. Улица Василия Балога (И.Ваша) - улица Вилмоша Ковача (Белинского) возле рынка
2. Улица Бородина - напротив рынка "Альбион"
3. Улица Заньковецкой - напротив и у рынка ООО "Новый рынок"
4. Улица Легоцкого - напротив ТЦ "Токио"
5. Улица Подградская - возле автовокзала "Ужгород АС-2"
6. Площадь Кирилла и Мефодия - у ТЦ "Украина"
7. Улица Загорская - возле рынка ГП "Шанс"
8. Улица Андрея Палая (Тельмана) - рынок ООО "Нива"
9.Вулиця Оноковская - у дома №22
10. Улица Закарпатская, 28 - у магазина ЧП "Борислав 2001"
11. Улица Фединца - у дома №5
12. Переулок Центральный - напротив ТЦ "Плаза".
В Ужгороде украсят целых три "главные" новогодние елки
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