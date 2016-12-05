В Украине у должников будут отбирать водительские права

09.12.2016 (13:28)

Пока у нас должникам запрещен только выезд за рубеж

В Раду внесли законопроект "Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов".

Об этом пишет UBR.

К нормам, которые со временем предстоит внести в законодательство, заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр причислил ограничительные меры в отношении должников, как например, лишение водительских прав.

- Например, у нас предусмотрено только одно личностное ограничение по должникам — запрет на выезд за рубеж. В Израиле и Франции в случае неуплаты тех же алиментов, должнику могут приостановить действие лицензии или водительских прав, — заметил Сергей Шкляр.

На момент подготовки и принятия закона подобные жесткие ограничения решили не вносить, чтобы не заблокировать принятие документа в стенах ВР.

- На эти шаги не пошли понимая, что, если сразу плотно "напаковать" закон, у него не будет шансов пройти в ВР. Он и так прошел с большим трудом. Особых изменений в документ в стенах парламента не вносили, — отметил Сергей Шкляр.

Очень интересным инструментом в борьбе с должниками является реестр, в который будут вносится все должники, кроме коммунальных и государственных предприятий, органов местного самоуправления, центральных органов власти. По расчетам Минюста, это должно стимулировать должников максимально быстро рассчитываться, чтобы их имя вычеркнули из долгового списка.

- Кому понравится фигурировать в реестре? Он будет публичным и все, кто заключают сделки, смогут проверять контрагентов. Продать имущество, подлежащее нотариальному заверению, должник не сможет. Если же нотариус заверит сделку, ее можно будет оспорить в суде. И увести актив, как это было раньше, у должника не получится. — заверил Сергей Шкляр.

По расчетам Минюста, реестр будет доработан до конца 2016 года и его работа запустится с января 2017 года.

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