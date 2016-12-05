Нидерланды могут сорвать ассоциацию Украины с ЕС

09.12.2016 (14:58)

Нидерланды пригрозили сорвать ратификацию ассоциации Украина-ЕС

Нидерланды могут отказаться ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом в интервью Financial Times заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Нидерланды настаивают на том, чтобы документ не давал Украине оборонных гарантий и не был шагом к членству в ЕС.

"Если мы этого не получим, на следующий день мы внесем в парламент закон, в котором речь пойдет о том, что мы не будем ратифицировать Соглашение об ассоциации", - сказал Рютте.

Отмечается, что лидеры ЕС встретятся в четверг в Брюсселе и попытаются спасти СА. Если лидеры ЕС на саммите и найдут компромисс по Соглашению, то потом еще нужно будет найти поддержку такого решения в парламенте Нидерландов.

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