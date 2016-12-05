На КПП "Ужгород" за сутки зафиксированы две попытки дачи взятки

09.12.2016 (16:21)

Пограничников на КПП "Ужгород" дважды за сутки пытались подкупить

Активное проведение мероприятий по противодействию коррупционной составляющей среди пограничников продолжает приносить положительные результаты.

Так, вчера, в рамках проведения «Первого международной антикоррупционной недели на границах» было зафиксировано две попытки дачи взятки пограничникам.

В течение суток денежные вознаграждения предлагали гражданин Украины и Венгрии в международном автомобильном пункте пропуска «Ужгород», в размере 200 и 100 гривен. В двух случаях, нарушители пытались "решить вопрос" относительно беспрепятственного пересечения границы. От денежного вознаграждения правоохранители отказались.

По данным фактам пограничники сообщили работникам Национальной полиции.

Руководство Чопского пограничного отряда очередной раз обращается ко всем участникам международного движения не нарушать действующего законодательства Украины и не пытаться втянуть в противоправную деятельность сотрудников Государственной пограничной службы, предлагая взятки за принятие неправомерных решений.

На КПП "Ужгород" гражданка Венгрии дала взятку пограничникам