Депутатов просят выделить средства на новую дорогу, в объезд "дороги смерти" на Закарпатье

09.12.2016 (16:41)

Жители Ракошино просят выделить средства на строительство объездной

В населенном пункте Ракошино, что в Мукачевщине случается все больше смертельных аварии, а жители годами ждут обещанной объездной дороги, строительство которой никак не сдвинется с мертвой точки.

В адрес Закарпатского облсовета поступило обращение от депутатов Ракошинский сельского совета о том, что жители с.Ракошино просят решить вопрос выделения средств на строительство объездной дороги, - об этом сообщает пресс-служба Закарпатского облсовета.

«Строительство этой многострадальной дороги не решается уже десятилетиями и, как следствие, постоянные дорожно-транспортные происшествия, аварии, много смертей, в том числе и среди детей. Также проблемным остается на территории сельского совета и ужасное состояние дорог сел Кайданово, Домбоки, Русское и Чоповцы», отмечается в депутатском обращении краевого парламентария Михаила Мотыльчака.

В обращении депутатов Ракошинского сельского совета, в частности, сказано: «Мы, депутаты Ракошинского сельского совета обращаемся к Вам с просьбой, по обращению в Кабинет Министров Украины о выделении средств для строительства объездной дороги в объезд с.Ракошино, в связи с многочисленными обращениями жителей сел Ракошинского сельского совета, по аварийности на данном отрезке дороги государственного значения. Вопрос аварийности, опасности, травматизма и других негативных факторов, является следствием прохождения трассы международного сообщения на жизнь и быт жителей сельского совета не может вызывать сомнения ни у кого. «Строительство» объездной дороги решается уже в течение долгого времени. Ежегодно нас жителей сельского совета уверяют все звенья власти о «розпочатом» строительстве объезда с.Ракошино. В результате мы видим реальное начало строительства только на отрезке м.Берегова.

Учитывая вышеизложенное убедительно просим Вас приложить все усилия, обратиться к КМ Украины, Верховной Рады о выделении средств на строительство объезда с.Ракошино трассы международного сообщения «Киев-Чоп» и начать указанное строительство», говорится в обращении депутатов Ракошинского совета.

Во время второго пленарного заседания пятой сессии депутатский корпус поддержал эти обращения, направил на рассмотрение ОГА и Службы автомобильных дорог в Закарпатской области для положительного решения.

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