20-метровая новогодняя елка уже направляется в областной центр Закарпатья (ФОТО)

09.12.2016 (17:20)

Ужгород украсит 85-летняя новогодняя елка

Сегодня, 9 декабря, в пгт Ясиня Раховского района Закарпатья лесоводы срезали главную новогоднюю елку Закарпатья, которая украсит площадь Народную в Ужгороде.

Так, 20-метровое дерево возрастом 85 лет был вібрано в ГП "Ясинянское лесоохотничье хозяйство".

Как рассказал директор ГП "Ясинянское лесоохотничье хозяйство" Василий Теличук, дерево было достаточно почтенного возраста и достигло своего максимального размера. "Под тяжестью собственного веса ель могла даже упасть. Кроме того, дерево уже было повреждено вредителями. Зато раньше растение выполняло берегоукрепительные функции, ведь росло на берегу реки Лазещина", - добавил Теличук.

Также лесоводы развеяли миф о том, что гигантские лесные красавицы, которые украшают городские новогодние площадки, растут в густых высокогорных лесах. "Дерево такой пышной и правильной формы может вырасти только на свободных площадях, где ему не мешают другие деревья и где достаточно солнечного света", - отмечают сотрудники лесхоза.

Ель погрузили на специальный грузовой автомобиль и вместе с елкой для фойе Закарпатской ОГА и отправили в Ужгород. Новогодние деревья преодолеют расстояние в 250 километров и уже в понедельник, 12 декабря, их начнут устанавливать в областном центре Закарпатья.

Елки с самого высокогорного лесхоза Закарпатской области второй год подряд украшают главную площадь края. Традиционно новогодние деревья являются подарком от закарпатских лесоводов для жителей Ужгорода и гостей города.

В Ужгороде украсят целых три "главные" новогодние елки