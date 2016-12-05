Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 10 декабря

|В Ужгороде весь день будет облачно
В Закарпатской области ожтидается переменная облачность, местами небольшой снег, днем с переходом в слабый мокрый снег и дождь.
Местами гололед, туман. На дорогах области гололедица. Ветер юго-восточный 5-10, в горах местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.
В Ужгороде будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 ° мороза, днем 1-3° тепла.
Восход 08:11
Закат 16:36
Температура за последние 130 лет 10 декабря:
Макс: 14.6° (1960)
Мин: -17.0° (1948)
Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святого Романа, который имел дар исцеления телесных недугов и прожил в затворе. Единственным предсказателем погоды в этот день для наших предков служил заяц. Если шкура зайца была покрыта пятнами, зиму в наступающем году следует ждать мягкую. В это время у лосей отпадают старые рога. А рыба ложится в зимовальные ямы, на дно.
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