Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 10 декабря

10.12.2016 (09:17)

В Ужгороде весь день будет облачно

В Закарпатской области ожтидается переменная облачность, местами небольшой снег, днем ​​с переходом в слабый мокрый снег и дождь.

Местами гололед, туман. На дорогах области гололедица. Ветер юго-восточный 5-10, в горах местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-5° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.

В Ужгороде будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 ° мороза, днем ​​1-3° тепла.

Восход 08:11

Закат 16:36

Температура за последние 130 лет 10 декабря:

Макс: 14.6° (1960)

Мин: -17.0° (1948)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святого Романа, который имел дар исцеления телесных недугов и прожил в затворе. Единственным предсказателем погоды в этот день для наших предков служил заяц. Если шкура зайца была покрыта пятнами, зиму в наступающем году следует ждать мягкую. В это время у лосей отпадают старые рога. А рыба ложится в зимовальные ямы, на дно.