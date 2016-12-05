Сегодня "пересечники" перекроют КПП на границе с Польшей

10.12.2016 (10:55)

Автовладельцы перекроют КПП "Шегини"

Сегодня, 10 декабря, украинские владельцы автомобилей с иностранной регистрацией проведут очередную мирную акцию протеста на одном из пунктов пропуска через украинско-польскую границу.

С помощью социальных сетей организаторы призывают всех неравнодушных присоединиться к акции, которая состоится вблизи контрольно-пропускного пункта "Шегини"

Активисты требуют, чтобы украинская власть приняла законопроект об уравнивании иностранцев и резидентов Украины в правах на ввоз авто из Евросоюза. Кроме этого, они хотят, чтобы чиновники установили точную сумму, которую граждане Украины должны заплатить за возможность не растамаживать свой автомобиль и ездить на территории государства в течение года без обязательного выезда за границу. Среди их требований также амнистия для тех, кто просрочил выезд за пределы Украины.

В планах активистов – перекрыть дорогу, ведущую к КПП "Шегини" путем постоянного передвижения людей через пешеходный переход. Протест в Шегинях начнется в 11 утра по Киеву. Вместе с тем организаторы не уточняют как долго они планируют блокировать проезд до границы с Польшей.

Как сообщалось, журналисты выявили миллиардные хищения на таможне при ввозу иностранцами автомобилей в Украину.

Депутаты хотят ввозить в Украину битые американские авто