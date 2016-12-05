Почему на КПП "Ужгород" запретили "малый круг"? (ВИДЕО)

|Закарпатским «пересечникам» не разрешают разворачиваться на границе
Еще в ноябре на КПП «Ужгород» на нейтральной территории появилось ограждение, которое сделало невозможным разворот автомобилей для осуществления так называемой «пересечки».
Активисты направили информационный запрос в Чопский пограничный отряд, а также в фискальную службу, чтобы те объяснили на основании чего сейчас запрещен разворот, который был разрешен на этом же КПП предыдущие 5 лет.
Павел Билецкий общественный активист:
- Возвращаясь к ответу, который мы получили от таможни - хочу сказать, что вся инфраструктура принадлежит таможне. И они ею распоряжаться и так, как таможня не давала разрешение на установку таких парапетов, то ограда установлена незаконно.
Имея ответ таможни, активисты попытались все же осуществить разворот, несмотря на ограждение. Попытка закончилась конфликтом на границе
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Виталий Терели пострадавший:
- Когда мы сделали тот маленький круг, то к нам подбежали пограничники и начали кричать. И дошло до того, что 5 человек на меня набросились непонятно по какой причине. Начали меня скручивать, я спрашиваю «за что?», И никто ничего не может сказать. Сделали мне задержание и я на руках имел синяки, повредил спину и ноги побил, потому что они меня прижали и если бы не работники полиции не вмешались, не знаю чем бы то закончилось.
Пока вопрос «пеерсечки» не решат на законодательном уровне активисты все же просят вернуть прежние правила. Это позволит избежать лишних очередей и конфликтов на границах. Вместе с тем активисты надеются скорейшего принятия хотя бы одного законопроекта, который урегулировал бы эти вопросы.
Павел Билецкий общественный активист:
- Любой законопроект - это будет шаг в перед. Какой бы он ни был. Ибо до сих пор депутаты вообще не обращали внимание на эти вопросы. Или это будет 200 долларов, или временный ввоз, или применение разработанного нами проекта растаможки авто без ограничений - это уже будет шаг вперед.
На КПП "Ужгород" пограничники заблокировали "пересечников" при попытке восстановить "малый круг"
Комментарии
Рейтинг: 3
Согласно законодательства в течение 5 дней автомобиль перессечника должен покинуть територию украины ,т.е. пересечь границу а не сделать круг почета по територии украины вокруг здания таможни.И если после проставления в паспорте штампа о выезде гражданин возвращается не пересекши границу,то ему ставится штамп анулировано.Точка.Так что погранцы действуют по закону.
Рейтинг: 5
Очень не хочется всем "пересечникам" бегать за шенген-визой, а без нее никуда не выехать, "хотели, как лучше, а получили, как всегда"- это нац. черта украинцев, промайданили (читай просрали) страну, а хотели за чужой счет въехать в "богатую и сытую жизнь".
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Кому еще сала ...
Рейтинг: -4
Твоему мозгу еще сала, липидов тебе не хватает, все пропил, поднимая в пендосовском инете расею с кален))