Москаль в лидерах среди губернаторов по уровню ответственности

10.12.2016 (11:29)

Москаль "отвечает за базар"

Всеукраинский веб-портал «Слово и Дело», который в ежедневном режиме мониторит информацию относительно обещаний и состояния их выполнения ведущими политиками Украины обнародовал «Рейтинг ответственности председателей областных государственных администраций».

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль занял в рейтинге третье место. По данным «Слова и дела», в общем Москаль течение года выполнил 62 процента своих обещаний, еще 20 процентов - в процессе выполнения.

Как говорится на веб-портале, цель мониторинга - соблюдение принципа открытости власти и подотчетность политиков и должностных лиц органов государственного управления обычным гражданам.

Москаль занимает высокую позицию в «Рейтинге губернаторов» Украины