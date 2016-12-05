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Москаль в лидерах среди губернаторов по уровню ответственности

10.12.2016 (11:29)
Москаль
Москаль "отвечает за базар"

Всеукраинский веб-портал «Слово и Дело», который в ежедневном режиме мониторит информацию относительно обещаний и состояния их выполнения ведущими политиками Украины обнародовал «Рейтинг ответственности председателей областных государственных администраций».

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль занял в рейтинге третье место. По данным «Слова и дела», в общем Москаль течение года выполнил 62 процента своих обещаний, еще 20 процентов - в процессе выполнения.

Как говорится на веб-портале, цель мониторинга - соблюдение принципа открытости власти и подотчетность политиков и должностных лиц органов государственного управления обычным гражданам.

Москаль занимает высокую позицию в «Рейтинге губернаторов» Украины

Москаль Геннадий Геннадиевич

Рейтинг ответственности губернаторов


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

10.12.2016 (11:39) / Пітьо чампайші

А можна узнать что именно выполнил Москаль?Блять,если это лысое чепушило на третьем месте,то можна только представить какие остальные,хотя глядя на пятое место Савченко,то начинаешь понимать что Хохляндии не долго осталось