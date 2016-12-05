Москаль в лидерах среди губернаторов по уровню ответственности

|Москаль "отвечает за базар"
Всеукраинский веб-портал «Слово и Дело», который в ежедневном режиме мониторит информацию относительно обещаний и состояния их выполнения ведущими политиками Украины обнародовал «Рейтинг ответственности председателей областных государственных администраций».
Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль занял в рейтинге третье место. По данным «Слова и дела», в общем Москаль течение года выполнил 62 процента своих обещаний, еще 20 процентов - в процессе выполнения.
Как говорится на веб-портале, цель мониторинга - соблюдение принципа открытости власти и подотчетность политиков и должностных лиц органов государственного управления обычным гражданам.
Москаль занимает высокую позицию в «Рейтинге губернаторов» Украины
Рейтинг: -2
Комментарии
Рейтинг: -1
А можна узнать что именно выполнил Москаль?Блять,если это лысое чепушило на третьем месте,то можна только представить какие остальные,хотя глядя на пятое место Савченко,то начинаешь понимать что Хохляндии не долго осталось