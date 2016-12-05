Насколько сильно загрязнен воздух в Ужгороде?

10.12.2016 (11:48)

В Ужгороде повышенный уровень загрязнения формальдегидом и диоксидом азота

По сравнению с октябрем, в ноябре концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Ужгорода выросла.

В ноябре, лабораторией наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Закарпатского ЦГМ на двух стационарных постах наблюдений отобрано и проанализировано 752 пробы атмосферного воздуха города Ужгород.

Сравнение средней за месяц концентрации загрязняющих веществ с предельно допустимой среднесуточной концентрацией показало повышенный уровень загрязнения формальдегидом (1,82 ПДК с. Д.), Диоксидом азота (1,3 ПДК с. Д.) И оксидом углерода (1,1 ПДК с. д.).

По сравнению с октябрем, в ноябре концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города выросла, за исключением диоксида серы, концентрация которого осталась на уровне предыдущего месяца. Об этом сообщил начальник ЛСЗА Закарпатского ЦГМ М. Федоришко.

По сравнению с ноябрем прошлого года, наблюдается рост концентраций в атмосферном воздухе города оксида углерода, пыли и растворимых сульфатов; концентрация диоксида серы осталась на уровне ноября прошлого года; содержание других загрязняющих веществ меньше, чем соответствующие прошлогодние показатели.

Превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации (ПДК м. Р.) Загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города наблюдалось при анализе проб атмосферного воздуха на содержание оксида углерода (1,8 ПДК м. Р.) И пыли (1,7 ПДК м. Р. ). Повторяемость превышения ПДК м. Р. Оксида углерода составила 3,4%, пыли - 4,6%.

Индекс загрязнения атмосферного воздуха города Ужгорода пятью приоритетными загрязняющими веществами в ноябре составил 6,29 (в октябре - 5,60), в том числе: индекс загрязнения формальдегидом - 2,18, диоксидом азота - 1,30, оксидом углерода - 1 , 08 пылью - 0,96 и оксидом азота - 0,77:

Среднемесячная мощность экспозиционной дозы гамма - излучения (МЭД), по данным АМСЦ Ужгород, в ноябре составляет 12 мкР/ч; максимальное значение МЭД равна 14 мкР/ч при уровне штормового оповещения 25 мкР/ч.

В Ужгороде выросла концентрация загрязнения воздуха