Пьяный закарпатец угнал свой же автомобиль

10.12.2016 (11:57)

Закарпатские полицейские раскрыли псевдоугон авто

О похищении транспортного средства в полицию сообщила 36-летняя женщина. Правоохранители Хуста быстро разыскали пропавший автомобиль, однако за рулем находился не вор, а владелец транспортного средства. Однако нетрезвый...

Сегодня, 10 декабря, около часа ночи на горячую линию «102» поступило сообщение об угоне автомобиля. 36-летняя жительница города Хуст рассказала, что с ее двора угнали «Ford Escort» серого цвета.

Полицейские разослали ориентировки на указанный автомоблиль на все посты и наряды, которые несли в эту ночь службу. Работники полиции быстро нашли указанное авто. Как оказалось, за рулем был владелец транспортного средства, он же и муж заявительницы. По внешним признакам правоохранители заподозрили водителя в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Для проверки человек продул «Драгер», который показал в его крови 1,9 промилле.

Позже выяснилось, что накануне мужчина поссорился со своей сожительницей и решил уйти из дома, уехать в соседнее село. Женщина обнаружив отсутствие автомобиля подумала, что его похитили, и позвонила в полицию...

В настоящее время автомобиль «Ford Escort» помещен на спецплощадку Хустского отдела полиции. На водителя составлен протокол по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).

Отдел коммуникации полиции в Закарпатской области.

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