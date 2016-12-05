Украина занимает последнее место в Европе по уровню зарплат

10.12.2016 (12:40)

Среди стран СССР Украина опережает только Таджикистан

По уровню зарплат Украина занимает последнее место среди европейских стран. Об этом 9 декабря во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"По уровню заработной платы Украина занимает позорное последнее место в Европе, куда мы все так стремимся, а среди стран СССР мы опережаем только Таджикистан пока", - отметил Рева.

Также министр сообщил, что с 1 января 2017 года правительство повысило должностные оклады работников первого тарифного разряда единой тарифной сетки на 44%.

"Должностной оклад работника I тарифного разряда единой тарифной сетки, в сравнении с сегодняшним днем, с 1 января 2017 вырастет на 44% и таким образом будет ликвидирован разрыв в 265 гривен, который существует между этим показателем и утвержденным прожиточным минимумом", - заявил Рева.

Кроме того, по словам министра, в среднем на 50% возрастут должностные оклады работников бюджетной сферы. Учитывая дифференцированность окладов бюджетников, уровень оплаты их труда будет различным в зависимости от уровня квалификации и сложности работ.

Как сообщалось, за прошедший год благосостояние украинских домохозяйств упало на 19%. Ранее президент Петр Порошенко чуть не забыл задекларировать два миллиона гривен, подав основную электронную декларацию о доходах всего за час до окончания отведенного для этого срока.

"То мое, а то не мое" : Азаров рассказал о найденных "сокровищах"