"Квартал-95" высмеяли перелом пальца у спикера Рады Парубия (ВИДЕО)

10.12.2016 (13:10)

"Квартал-95" остроумно потроллил спикера Рады Парубия

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У Зеленского посмеялись над историей с травмой спикера Рады. Украинские комики из студии "Квартал-95" высмеяли перелом пальца у спикера Верховной Рады Андрея Парубия.Видео выступления юмористов опубликовано на YouTube.Украинские комики в шутку заявили, что в результате перелома пальца у Парубия под угрозу могла попасть вся работа Верховной Рады.Также юмористы высмеяли и особенности дикции спикера украинского парламента, заявив, что к нему обращаться за комментариями бессмысленно, поскольку он своим ответом внесет лишь еще больше неясности. Смотрите с 04:27 минуты.