"Квартал-95" высмеяли перелом пальца у спикера Рады Парубия (ВИДЕО)
10.12.2016 (13:10)
"Квартал-95" остроумно потроллил спикера Рады Парубия
У Зеленского посмеялись над историей с травмой спикера Рады.
Украинские комики из студии "Квартал-95" высмеяли перелом пальца у спикера Верховной Рады Андрея Парубия.
Видео выступления юмористов опубликовано на YouTube.
Украинские комики в шутку заявили, что в результате перелома пальца у Парубия под угрозу могла попасть вся работа Верховной Рады.
Также юмористы высмеяли и особенности дикции спикера украинского парламента, заявив, что к нему обращаться за комментариями бессмысленно, поскольку он своим ответом внесет лишь еще больше неясности.
Смотрите с 04:27 минуты.