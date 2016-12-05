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"Квартал-95" высмеяли перелом пальца у спикера Рады Парубия (ВИДЕО)

10.12.2016 (13:10)
"Квартал-95" остроумно потроллил спикера Рады Парубия
У Зеленского посмеялись над историей с травмой спикера Рады. Украинские комики из студии "Квартал-95" высмеяли перелом пальца у спикера Верховной Рады Андрея Парубия.
Видео выступления юмористов опубликовано на YouTube.
Украинские комики в шутку заявили, что в результате перелома пальца у Парубия под угрозу могла попасть вся работа Верховной Рады.
Также юмористы высмеяли и особенности дикции спикера украинского парламента, заявив, что к нему обращаться за комментариями бессмысленно, поскольку он своим ответом внесет лишь еще больше неясности. Смотрите с 04:27 минуты.

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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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