В США мощный снегопад : Люди гибнут в снежных ловушках на дорогах

10.12.2016 (14:43)

Люди оказались в снежных ловушках просто на дорогах

Люди оказались в снежных ловушках просто на дорогах.

Мощные снежные осадки, обрушившиеся на протяжении последних суток на разные части Соединенных Штатов, вызвали многочисленные автокатастрофы на дорогах федерального значения, в которых погибли и пострадали десятки людей

В массовом столкновении 40-ка автомобилей в штате Мичиган погибли три человека, ранения получили еще одиннадцать.

Еще один смертельный случай на шоссе зарегистрирован в штате Орегон. По словам чиновников, причиной стали скользкие дороги.

Непогода охватила и другие штаты. В штате Пенсильвания из-за снегопада и автокатастрофизаблокована часть федеральной автомагистрали I-90. Там столкнулось по меньшей мере 13 транспортных средств, пострадало 15 человек. Кроме того, в регионе оказались перекрытыми другие автострады.

Люди оказались в снежных ловушках просто на дорогах, где вынуждены проводить время часами без средств обогрева.

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