В Киеве жестоко избили известного журналиста (ВИДЕО)

10.12.2016 (15:29)

Мужчина уверен, что нападение связано с его деятельностью

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Мужчина уверен, что нападение связано с его деятельностью. В пятницу вечером, 9 декабря, в Деснянском районе столицы двое неизвестных жестоко избили журналиста Артема Королева. Мужчина уверен, что нападение связано с его деятельностью, ведь накануне ему угрожали подрядчики КП «Благоустройство».Около 19:00 Королев возвращался домой с работы. У его подъезда стояли двое мужчин, которые зашли за ним в дом и без лишних слов начали жестоко избивать сначала по голове, а после того, как он упал - ногами по корпусу.«Я заходил в подъезд дома, а рядом стояли мужчины, курили. Я не обратил внимания. Когда я открыл домофон, один из них зашел в дверь - я услышал шелест, как будто еще кто-то ломится. Я хотел вернуться и взглянуть на них, но сразу почувствовал удар в затылок, а потом еще один. Упал, свернулся, а они начали бить ногами», - рассказал журналист.Королев рассказал, что за два дня до нападения они с коллегами были на Петровке - на демонтаже МАФов и там были «бойцы Благоустройства». Они запрещали им снимать, пытались вырвать из рук видеокамеру и били мужчину по ногам и по ребрам, когда он отворачивал объектив.«Они сказали на камеру, чтобы я ходил и оборачивался. После того, как я уже прекратил съемку, меня догнал один парень и сказал: «Кончай снимать свои видео, иначе будешь ходить и оборачивался!». И все, это все, что было», - заявил представитель СМИ.