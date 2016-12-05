ДТП на Закарпатье: «Hundai SantaFe» превратил «ВАЗ-2107" в хлам (ФОТО)

10.12.2016 (16:48)

На Закарпатье «Hundai SantaFe» столкнулся с «ВАЗ-2107"

Вчера, 9 декабря, около 11:00, на горячую линию «102» поступило анонимное сообщение о том, что в пгт.Ясиня произошло ДТП с пострадавшими.

Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, установила, что авария произошла в результате столкновения автомобиля «Hundai SantaFe» с автомобилем «ВАЗ-2107», который двигался во встречном направлении.

Водитель иномарки, 25-летний житель Ровно не пострадал. А вот водитель «ВАЗ-2107» - 27-летний житель пгт.Ясиня, а также двое его пассажиров - 28-летняя женщина и 33-летний мужчина (местные жители), получили многочисленные травмы и доставлены в травматологическое отделение Раховской районной больницы.

Медицинская экспертиза показала отсутствие содержания алкоголя в крови водителей.

Автомобили помещены на спецплощадку Раховского отделение полиции. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Отдел коммуникации полиции в Закарпатской области.

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