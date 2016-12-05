Взятки на Закарпатье: Кому и сколько?

10.12.2016 (17:08)

Деньги убеждают лучше, чем слова?

Что такое взятка - в Закарпатье знает каждый. К сожалению, сегодня этим никого не удивишь. Даже вымогательство уже расценивается не как нечто аморальное, а как обычное дело.

Хоть раз в жизни почти всем приходилось сталкиваться с «благодарностью» в материальном эквиваленте... если не напрямую, то по словам знакомых.

Кому деньги? Налетайте!

Так сколько же стоят «платные» услуги в нашем крае, о которых официально говорить никто не хочет?

Итак, визит к врачу обходится в 100-200 гривен (простой обзор), помощь в сдаче экзамена - от 100 гривен до 300 долларов (в зависимости от уровня аккредитации ВУЗа, конкретной дисциплины и педагога), «антиштраф» работникам полиции на дорогах области от 200 гривен (в зависимости от нарушения), выдача справки чиновниками - от 50 гривен (но иногда цены измеряются в условных единицах). Этот список можно продолжать до бесконечности. Впрочем, не секрет, что наиболее охотно прибегают к подкупу представители государственных бюджетных учреждений.

Согласно результатам опроса, проведенным недавно компанией TNS, чаще всего общественность дает взятки в медицинских учреждениях. Это подтвердили 84% респондентов. Еще 27% жалуются на суды. В группу «риска» земляки также относят полицию, прокуратуру, земельные службы, военкоматы, депутатов, даже общественные организации. А вот система взяточничества в образовании среди участников опроса оказалась на последнем месте, хотя в то же время местные жители убеждены, что без «подарков» получить аттестат с высокими баллами или диплом - невозможно. Парадоксально, но факт - пытаясь скрыть собственную причастность к поддержанию взяточничества, люди путаются в показаниях... Неужели без «подачек» аж никак?

Интересно, что жители сельской местности более щедро раздают деньги, чем горожане, хотя зарабатывают они намного меньше. Возможно, просто в глубинках люди меньше верят в правду и справедливость... или им просто кажется, что деньги убеждают лучше, чем слова?

Тем не менее, в этом году в области имели место несколько громких задержаний чиновников за получение «материального вознаграждения». Скажем, в Ужгороде задержали чиновницу Госгеокадастра, главного врача одного из медицинских учреждений, главу одного из ВУЗов, в Солотвино - таможенника, в Хусте - работника одного из учебных заведений, в Рахове - руководителя заповедника... И все же большинство этих дел были показательными, так называемым «шоу» для публики. На самом деле взяточничество и дальше процветает.

Позолоти ручку - и будет тебе счастье!

Еще одно интересное исследование проводил в этом году "Барометр Мировой Коррупции» от Transparency International и Gallup International Association. Итак, как свидетельствуют результаты опроса, протестовать против коррупции сегодня готовы 68% земляков, а выйти на улицы с протесаной акцией - практически каждый третий (36%).

Кстати, 35% респондентов признались, что у них требовали взятку, а 53% заявили, что отказались её оплатить.

Однако те, кто все же «позолотил ручку» представителям «бюрократической машины» причины своих действий мотивируют невозможностью получить услугу другим путем (33%), «жестом» благодарности (33%), вынужденной необходимостью для ускорения определенных процессов (28%), а также опциями удешевления услуг для (6%). При этом 74% опрошенных говорят о коррупционных случаях, 24% - боятся последствий, а 63% считают, что это ничего не изменит.

Следует отметить, что получение должностным лицом в любом виде взятки за выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку, или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения, - наказывается штрафом от семисот пятидесяти до одной тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Поэтому неудивительно, что говорить открыто о общественной проблеме земляки боятся.

И все же... некоторые анонимно согласились рассказать о собственном опыте материального поощрения других...

Мария:

- Мне нужно было срочно получить загранпаспорт. Я заплатила тройную сумму, и получила его в максимально короткий срок.

Пан Иван:

- На неделю надо было поехать к друзьям в другой город. С работы не отпускали. За 100 гривен «купил» себе больничный - и все в порядке.

Ярина:

- Не могла сдать экзамен по иностранному. Знаний действительно не хватало, но для моей будущей профессии английский язык не является ключевой дисциплиной. Заплатила 500 гривен. Знаю, что это плохо, но лучше, чем «завалить» сессию.

Денис:

- Денег я никому не давал. Благодарил за хорошие дела конфетами, шампанским, визитом в кафе. Мне делали много хорошего за «спасибо», впрочем, если бы серьезно заболел, к эскулапам с пустым кошельком точно не шел бы.

Однако, результаты международных опросов показали, что по уровню взяточничества первое место в мире занимает Дания и Новая Зеландия, второе место занимают Финляндия и Швеция, третье же - Норвегия и Сингапур. Украина же в этом списке аж на 114 месте. Однако неправительственная организация Transparency International, которая вычисляет индекс взяточничества, принимает во внимание само восприятие населением случаев злоупотреблений служебным положением в целях личной выгоды, а не реальное положение вещей в той или иной стране. У нас же на взятки смотрят, как на привычные вещи... наверное, именно поэтому наше государство не возглавило рейтинг. Итак... имеем то, что имеем. Однако есть надежда, что благодаря активной позиции общественных лидеров, общественное сознание земляков таки изменится и рано или поздно проблема взяток будет решена.

Марина Алдон





В Закарпатье полиция задержала на взятке директора ВУЗа (ФОТО)