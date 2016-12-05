В Индии сотни человек умерли от скорби по своему министру

10.12.2016 (18:45)

Люди не смогли пережить смерть министра, возглавлявшего их регион

Утверждается, что люди не смогли пережить смерть министра, возглавлявшего их регион.

Смерть Джаярамы Джаялалиты, министра, которая возглавляла штат Тамилнад, привела к гибели сотен преданных ей граждан. Агентство ANI сообщает, 280 человек умерли от шока, не пережив известие о кончине государственного деятеля.

О выводах врачей и точных причинах гибели такого большого количества людей не сообщается.

Министр Джаярама Джаялалита пользовалась большой популярностью, хотя с ней было связано несколько скандалов. Так, она была осуждена на четыре года тюрьмы и должна была выплатить 16,36 миллионов долларов штрафа по обвинению в коррупции. В 2015 году суд пересмотрел дело и полностью оправдал Джаялалиту.

В связи со смертью Джаялалиты, наступившей 5 декабря, правительство Индии объявило однодневный траур.

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