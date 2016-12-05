ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

В Индии сотни человек умерли от скорби по своему министру

10.12.2016 (18:45)
Люди не смогли пережить смерть министра, возглавлявшего их регион
Люди не смогли пережить смерть министра, возглавлявшего их регион

Утверждается, что люди не смогли пережить смерть министра, возглавлявшего их регион.

Смерть Джаярамы Джаялалиты, министра, которая возглавляла штат Тамилнад, привела к гибели сотен преданных ей граждан. Агентство ANI сообщает, 280 человек умерли от шока, не пережив известие о кончине государственного деятеля.

О выводах врачей и точных причинах гибели такого большого количества людей не сообщается.

Министр Джаярама Джаялалита пользовалась большой популярностью, хотя с ней было связано несколько скандалов. Так, она была осуждена на четыре года тюрьмы и должна была выплатить 16,36 миллионов долларов штрафа по обвинению в коррупции. В 2015 году суд пересмотрел дело и полностью оправдал Джаялалиту.

В связи со смертью Джаялалиты, наступившей 5 декабря, правительство Индии объявило однодневный траур.

Обнародовано детальное руководство, как пережить Апокалипсис


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору