Закарпатье внизу списка самых грязных областей Украины (КАРТА)

10.12.2016 (21:05)

В Украине появился рейтинг загрязненности областей

В Украине появился рейтинг загрязненности областей, которые были определены с учетом многих показателей.

Как пишет ТСН, в список попали такие критерии, как выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, сброс сточных шахтного-карьерных, коллекторно-дренажных вод, доля питьевой воды, не соответствующая стандарту по качеству, создание особо опасных отходов I-III, концентрация нитратов в почве, а также среднегодовая дозу радонового облучения, которое получает человек, что 80% времени находится в помещении.

В число самых грязных областей вошла Запорожская, Днепропетровская и Донецкая области. Самыми экологически чистыми стали Тернопольская, Черновицкая, Закарпатская, Волынская области.

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