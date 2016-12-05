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Закарпатье внизу списка самых грязных областей Украины (КАРТА)

10.12.2016 (21:05)
В Украине появился рейтинг загрязненности областей
В Украине появился рейтинг загрязненности областей

В Украине появился рейтинг загрязненности областей, которые были определены с учетом многих показателей.

Как пишет ТСН, в список попали такие критерии, как выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, сброс сточных шахтного-карьерных, коллекторно-дренажных вод, доля питьевой воды, не соответствующая стандарту по качеству, создание особо опасных отходов I-III, концентрация нитратов в почве, а также среднегодовая дозу радонового облучения, которое получает человек, что 80% времени находится в помещении.

В число самых грязных областей вошла Запорожская, Днепропетровская и Донецкая области. Самыми экологически чистыми стали Тернопольская, Черновицкая, Закарпатская, Волынская области.

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Украина занимает последнее место в Европе по уровню зарплат


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

10.12.2016 (21:13) / ВИЖУ

Серебряная Земля была чистым зеленым краем пока не понаехали галичане,повырубав леса и нагадив вокруг.Настоящий закарпатец никогда не позволит себе уничтожать под корень свой лес а приехав на пикник оставить после себя горы мусора.

10.12.2016 (23:01) / Жанклод

Донбас також був чистим та охайним українським краєм, поки примусово під зняття арешту штучно не заселили різного роду так званих "расіян". Тепер вони пожинають жнива.

11.12.2016 (00:32) / ВИЖУ

Донбасс был чистым и мирным пока туда не пришли хохлофашисты и не начали убивать мирных жителей в Антинародной Терористической Операции.