Закарпатье внизу списка самых грязных областей Украины (КАРТА)

|В Украине появился рейтинг загрязненности областей
В Украине появился рейтинг загрязненности областей, которые были определены с учетом многих показателей.
Как пишет ТСН, в список попали такие критерии, как выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, сброс сточных шахтного-карьерных, коллекторно-дренажных вод, доля питьевой воды, не соответствующая стандарту по качеству, создание особо опасных отходов I-III, концентрация нитратов в почве, а также среднегодовая дозу радонового облучения, которое получает человек, что 80% времени находится в помещении.
В число самых грязных областей вошла Запорожская, Днепропетровская и Донецкая области. Самыми экологически чистыми стали Тернопольская, Черновицкая, Закарпатская, Волынская области.
Украина занимает последнее место в Европе по уровню зарплат
Рейтинг: 1
Комментарии
Рейтинг: 8
Серебряная Земля была чистым зеленым краем пока не понаехали галичане,повырубав леса и нагадив вокруг.Настоящий закарпатец никогда не позволит себе уничтожать под корень свой лес а приехав на пикник оставить после себя горы мусора.
Рейтинг: -2
Донбас також був чистим та охайним українським краєм, поки примусово під зняття арешту штучно не заселили різного роду так званих "расіян". Тепер вони пожинають жнива.
Рейтинг: 2
Донбасс был чистым и мирным пока туда не пришли хохлофашисты и не начали убивать мирных жителей в Антинародной Терористической Операции.