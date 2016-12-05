Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 11 декабря

11.12.2016 (09:19)

Днем в Ужгороде будет облачно без осадков

В Закарпатской области ожидается переменная облачность, ночью слабые осадки, днем ​​временами дождь, мокрый снег и снег.

Ночью и утром на большей части территории области туманы. Местами слабый гололед. На дорогах большей части области гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2° тепла - 3° мороза, днем ​​4° тепла - 1° мороза.

В Ужгороде будет облачно, ночью без существенных осадков, днем ​​слабый дождь. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0-2° тепла, днем ​​1-3° тепла.

Восход 08:11

Закат 16:36

Температура за последние 130 лет 11 декабря:

Макс: 12.7° (1960)

Мин: -16.6° (1973)

Народный прогноз погоды: 11 декабря почитается память трех святых — Василия, Стефана, Григория. Наши предки в этот день судили о предстоящем лете: если сухо и холодно в этот день — быть лету жарким, а если день теплым будет — лето будет холодным. Также обращали внимание на снег: если он выпал этой ночью, то будет лежать, а если днем — не задержится. В старину была традиция 11 декабря слушать воду в колодцах: если слышен плеск, значит и деньги будут водиться.