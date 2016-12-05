Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 11 декабря

|Днем в Ужгороде будет облачно без осадков
В Закарпатской области ожидается переменная облачность, ночью слабые осадки, днем временами дождь, мокрый снег и снег.
Ночью и утром на большей части территории области туманы. Местами слабый гололед. На дорогах большей части области гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2° тепла - 3° мороза, днем 4° тепла - 1° мороза.
В Ужгороде будет облачно, ночью без существенных осадков, днем слабый дождь. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0-2° тепла, днем 1-3° тепла.
Восход 08:11
Закат 16:36
Температура за последние 130 лет 11 декабря:
Макс: 12.7° (1960)
Мин: -16.6° (1973)
Народный прогноз погоды: 11 декабря почитается память трех святых — Василия, Стефана, Григория. Наши предки в этот день судили о предстоящем лете: если сухо и холодно в этот день — быть лету жарким, а если день теплым будет — лето будет холодным. Также обращали внимание на снег: если он выпал этой ночью, то будет лежать, а если днем — не задержится. В старину была традиция 11 декабря слушать воду в колодцах: если слышен плеск, значит и деньги будут водиться.
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