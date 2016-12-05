Гороскоп на неделю (12 - 18 декабря)

11.12.2016 (10:40)

Недельный гороскоп с 12 по 18 декабря

Что ждет вас на ближайшей неделе? - об этом вы сможете узнаеть из гороскопа. Астропрогноз вам расскажет о том, на что нужно обратить особое внимание на этой неделе, чего остерегаться и как лучше поступить в тех или иных ситуациях.

ЗДЕСЬ можно ПОСМОТРЕТЬ сбылись ли предсказания НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ

Овен



Желательно пока отложить серьезные рабочие вопросы и заняться решением проблем в личной жизни. Можете рассчитывать на помощь друзей, но постарайтесь не ввязываться в ссоры, которые могут омрачить ваше хорошее настроение. Не стоит болтать о себе лишнего, иначе это послужит поводом для интриг и сплетен. Будьте смелее и экстравагантнее, и вы будете блистать среди толпы, притягивая взгляды интересных вам людей. Похоже, без вас дела не сдвинутся с мертвой точки. А ваша рабочая результативность будет зависеть от самообладания и самодисциплины. Вы сейчас можете стать энергичным и весьма предприимчивым руководителем. Практически все, что вы задумывали, сбудется, поэтому, прежде чем загадывать желание, поразмыслите, что действительно вы хотите получить.

Телец



Будьте осторожны в отношении коллег и друзей, так как они могут вас подвести или спровоцировать на ненужный финансовый риск. Не стоит посвящать в свои личные планы окружающих. Это гарантирует их удачное и своевременное осуществление. Начало недели обещает быть довольно хлопотным, однако к выходным суета уляжется, и вы предадитесь полноценному отдыху в хорошей компании. В понедельник вас может ожидать раздражающее обилие ненужных контактов. Будьте осмотрительнее в высказываниях, окружающие могут оказаться излишне восприимчивы к вашим словам или же передать их начальству. Не вздумайте игнорировать мнение коллектива. В середине недели возможны новые знакомства. В среду благоприятно устраиваться на другую работу, вам будет обеспечен быстрый карьерный рост.

Близнецы



Множество планов, которое вы сами себе построили, может оказаться под угрозой срыва. Настраивайтесь позитивно, тогда вы сможете обрести внутреннюю гармонию. Вы точно не останетесь один на один с проблемами. В вашу жизнь вернутся любовь и забота. Именно сейчас у вас получится исполнить то, о чем давно мечталось. Не бойтесь задать вопрос, звезды говорят, что вы получите положительный ответ. Если у вас есть интересные идеи, то они должны оказаться востребованными и прибыльными. Неделя принесет новые знакомства и впечатления. Работы накопилось очень много, зато вы почувствуете себя незаменимым сотрудником. Во вторник и четверг будут особенно успешны исследовательские и творческие проекты.

Рак



Вы необычайно коммуникабельны, приятные знакомства откроют перспективы, о которых вы даже не мечтали. Вам необходима дополнительная информация, которая позволит повысить уровень профессионализма. Постарайтесь быть терпеливее к окружающим, простите им их маленькие слабости. Хорошо бы следить за своей речью и не обижать близких некорректными замечаниями. Ваша удачливость на этой неделе напрямую зависит от того, какие отношения вы сумеете построить с влиятельными людьми и непосредственным начальством. Получится заручиться их поддержкой - считайте, что дело в шляпе. В среду могут возникнуть трудности там, где вы их и не ждали. Обратите внимание на то, как вы распоряжаетесь своим временем, возможно, найдете способ его сэкономить. В субботу вы можете совершить важный поступок, который отразится на вашем ближайшем будущем.

Лев



Возможно участие в новых рабочих проектах, что позволит вам проявить себя. Однако не форсируйте события и не пытайтесь делать десять дел одновременно. Вам может показаться, что вы ощущаете затишье перед бурей. Накапливайте силы и успокаивайтесь, чтобы легче было держать себя в руках, когда она грянет. Уверенность в своих силах и небывалую для вас работоспособность этой недели постарайтесь использовать для преодоления сложностей на работе. Желательно сделать это максимально бесконфликтным путем, пусть даже он и займет больше времени. Хороший период для занятия спортом и начала ремонта в доме. Сейчас важно создать для себя комфортную среду, позволяющую оптимистически смотреть на мир.

Дева



Придется отстаивать свои идеи перед теми, кого вы считали единомышленниками. Прежде чем решать некую проблему, рассмотрите ее более тщательно. Шум и суета больших компаний будет тяготить вас. Но не забывайте чередовать работу с отдыхом. Вокруг вас сейчас очень насыщенное информационное поле, и вы едва успеваете учитывать новые сведения, поступающие со всех сторон. От объема выполненной работы будет зависеть вознаграждение, которое вы получите, но не забывайте об отдыхе, не стоит работать на износ, в ущерб здоровью. Лидером быть нелегко, не стоит сейчас тянуть одеяло на себя. Понедельник и вторник удачны для решения важных дел, подписания договоров. В четверг начинайте осваивать новую профессию, учите языки, это может оказаться подспорьем в продвижении по карьерной лестнице.

Весы



Вам необходимо действовать совместно с надежными партнерами, чем бы вы ни занимались. Возможны некоторые трения, но вам удастся их спокойно и корректно разрешить. Не давайте повода считать себя слабой личностью, которой можно манипулировать. Постарайтесь не цепляться за свое прошлое, каким бы блестящим оно ни казалось. Появится недурная возможность преуспеть сразу в двух диаметрально противоположных направлениях: хорошо отдохнуть и существенно продвинуться в делах. В середине недели возможен не совсем приятный разговор с начальством, но зато вы сможете добиться приемлемых для себя материальных условий. В пятницу будьте внимательнее и собраннее, думайте и анализируйте прежде, чем действовать.

Скорпион



Вас ждут новые интересные задачи. Но все усилия окупятся. Ваш авторитет в профессиональной среде возрастет. Прежде чем принять какое — либо решение, необходимо все хорошенько взвесить. В выходные вас порадуют близкие люди. На этой неделе вам рекомендуется выделить из всех дел главное и со всем свойственным вам упрямством сконцентрироваться на нем. Даже самый непростой вопрос не устоит под вашим напором. Не прикладывая особых усилий, вы сможете оказаться самым обаятельным и привлекательным для окружающих. В среду у вас будет шанс проявить себя на работе с лучшей стороны, начальство оценит ваши идеи и нестандартный подход. В пятницу не стоит расстраиваться по пустякам. В субботу проведите больше времени со своей семьей.

Стрелец



Вы будете вполне способны принять важное и ответственное решение. Не исключено, что вы окажете кому-то неоценимую услугу. У вас получится доказать свою надежность и незаменимость и в работе, и в семье. Выходные потребуют от вас рассудительности и рациональности. На этой неделе желательно заняться решением семейных проблем, не позволяйте беспочвенным сомнениям беспокоить вас. Вам вполне по силам создать вокруг себя гармоничную обстановку и дарить окружающим людям тепло и радость. Во вторник вам может понадобиться совет юриста или врача, обратитесь к настоящим профессионалам. В четверг постарайтесь не затягивать с оформлением важных документов. Пятница - удачный день для деловых встреч и ведения непростых переговоров.

Козерог



Легко поддаются исправлению ранее допущенные промахи и недочеты, но важно понять, что именно пошло не так. Возможен небольшой конфликт с начальством, постарайтесь сохранять спокойстие, и тогда данная ситуация не повлияет на вашу дальнейшую карьеру. Постарайтесь не замыкаться в себе и не превращаться в отшельника. Общение вам необходимо, не закрывайтесь от близких и друзей. Ваша идея, воплощенная в реальность, начнет приносить плоды. Вы можете открыть для себя новые творческие или рабочие аспекты, но учтите, что для этого необходима тишина, сосредоточенность и комфортная обстановка.

Водолей



В делах вам может сопутствовать удача, причем, как ни странно, помешать ей может ваша же собственная дипломатичность. Пренебрегайте условностями, честно высказывайте свое мнение — и все у вас получится. Похоже, настал момент, когда стоит что-то в себе поменять. Можно начать с внешности. Минимальные усилия - и вот уже ваш образ сверкает новыми гранями. Прислушайтесь к голосу своей интуиции и окончательно решите, в каком направлении и с кем вы хотите идти по жизни дальше. В понедельник могут случайно обнаружиться давно пропавшие вещи. В среду не стоит затевать хлопотные дела. Второй половиной недели вы можете располагать по своему усмотрению, за исключением субботы, когда желательно не отлучаться из дома или хотя бы вернуться домой пораньше.

Рыбы



Постарайтесь не впадать в крайности. Вы будете весьма впечатлительны и довольно обидчивы в эти дни. Не отказывайтесь от помощи близких людей. В личной жизни сейчас не все гладко. Но вы сумеете уладить назревающий конфликт. Вам необходимо сконцентрировать свои усилия на достижении поставленных целей. Не бойтесь трудностей и препятствий, вам удастся их легко преодолеть. В понедельник реализацию замыслов имеет смысл начать уже с утра - не тратьте время попусту. На среду желательно не планировать важных мероприятий, а заняться своим здоровьем. Четверг - прекрасный день для построения планов на будущее, новых проектов, и первых шагов для их осуществления. В выходные постарайтесь быть терпимее по отношению к близким людям, сдерживайте свои бурные эмоции.



