Закарпатские пограничники задержали очередных водолазов-контрабандистов (ФОТО)

|На Закарпатье пограничники обнаружили двух человек в гидрокостюмах
Вчера на Закарпатье, в рамках проведения мероприятий по противодействию перемещению контрабандных товаров через границу, пограничники Мукачевского отряда обнаружили двух нарушителей с почти 5 тысячами пачек сигарет.
Неизвестные мужчины, которых сотрудники отдела «Деловое» во время мониторинга береговой линии реки Тиса задержали неподалеку от госграницы были в гидрокостюмах и имели при себе 10 пакетов табачных изделий. Документов при себе «водолазы» не имели, однако сообщили, что являются гражданами Украины.
О выявлении нарушителей Украинские пограничники немедленно сообщили румынских коллег.
Задержанные были доставлены в подразделение для составления документов об административном правонарушении. Оценку действиям правонарушителей даст суд.
Напомним, на днях в Раховском районе Закарпатской области, на берегу реки Тиса, по которой проходит граница с Румынией пограничники задержали двух местных жителей в мокрой одежде и гидрокостюмах.
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