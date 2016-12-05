Закарпатские пограничники задержали очередных водолазов-контрабандистов (ФОТО)

11.12.2016 (11:26)

На Закарпатье пограничники обнаружили двух человек в гидрокостюмах

Вчера на Закарпатье, в рамках проведения мероприятий по противодействию перемещению контрабандных товаров через границу, пограничники Мукачевского отряда обнаружили двух нарушителей с почти 5 тысячами пачек сигарет.

Неизвестные мужчины, которых сотрудники отдела «Деловое» во время мониторинга береговой линии реки Тиса задержали неподалеку от госграницы были в гидрокостюмах и имели при себе 10 пакетов табачных изделий. Документов при себе «водолазы» не имели, однако сообщили, что являются гражданами Украины.

О выявлении нарушителей Украинские пограничники немедленно сообщили румынских коллег.

Задержанные были доставлены в подразделение для составления документов об административном правонарушении. Оценку действиям правонарушителей даст суд.

Напомним, на днях в Раховском районе Закарпатской области, на берегу реки Тиса, по которой проходит граница с Румынией пограничники задержали двух местных жителей в мокрой одежде и гидрокостюмах.