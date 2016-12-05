В Мукачево велосипедист не заметил и снес шлагбаум (ВИДЕО)

|В Мукачево невнимательный велосипедист снес шлагбаум
Збавный случай произошел на улице Пушкина в Мукачево у ООШ №20. Невнимательный велосипедист сбил шлагбаум, ограничивающий движение транспортных средств в центральной части города.
Курьезное видео из города над Латорицей обнародовал пользователь видеосервиса "Youtube" "Mukachevo Nation".
Судя по видеозаписи, досталось велосипедисту и от водителя такси, автомобиль которого получила повреждения от сбитого шлагбаума.
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