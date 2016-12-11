У Авакова отреагировали на слухи об отставке - повоняете и успокоитесь (ВИДЕО)

11.12.2016 (13:53)

Шкиряк сообщил украинцам об Авакове

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В сети появилось видео, где советник главы МВД Зорян Шкиряк высказался о перспективах отставки министра внутренних дел Арсена Авакова."Ничего этого не будет, не дождетесь, не получится эту ситуацию использовать. Покричите немного, повоняете, но потом успокоитесь. Собака лает, а караван идет. Так же министр внутренних дел будет продолжать работать на своей должности", - заявил Шкиряк.Видео было опубликовано на канале 10 декабря, однако, неясно где и когда оно было снято и связано ли высказывание Шкиряка с последними событиями в Княжичах.Ролик был опубликован на канале Ray TV в YouTube.