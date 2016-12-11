Google вводит новую функцию

11.12.2016 (15:26)

Google добавит к поисковику встроенный рейтинг фильмов и телешоу

Google добавит к поисковику встроенный рейтинг фильмов и телешоу

Как отметили в компании, новая функция пока является лишь экспериментом.

Американская корпорация Google тестирует встроенный в поисковик рейтинг фильмов и телешоу.

В отличие от других рейтинговых платформ, здесь нет оценок, а есть "лайки" и "дизлайки", то есть предлагается выбор, нравится фильм или телешоу или не нравится.

Кроме того, в рамках новой функции пользователи по-прежнему смогут увидеть рейтинги Rotten Tomatoes и IMDb.

Обнародовано детальное руководство, как пережить Апокалипсис