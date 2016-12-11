Google вводит новую функцию

|Google добавит к поисковику встроенный рейтинг фильмов и телешоу
Google добавит к поисковику встроенный рейтинг фильмов и телешоу
Как отметили в компании, новая функция пока является лишь экспериментом.
Американская корпорация Google тестирует встроенный в поисковик рейтинг фильмов и телешоу.
В отличие от других рейтинговых платформ, здесь нет оценок, а есть "лайки" и "дизлайки", то есть предлагается выбор, нравится фильм или телешоу или не нравится.
Кроме того, в рамках новой функции пользователи по-прежнему смогут увидеть рейтинги Rotten Tomatoes и IMDb.
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