На выборах в Полтавской области пьяный избиратель уснул прямо в кабинке для голосования

11.12.2016 (15:32)

Стало известно о первых нарушениях на выборах в общины

Стало известно о первых нарушениях на выборах в общины.

В Гражданской сети ОПОРА, которая следит за выборами местного совета и председателя в 41 объединенной территориальной общине, опубликовали информацию о первых нарушениях.

Соответствующие данные опубликованы на сайте гражданской сети.

Так, в Полтавской области нетрезвый избиратель, получив бюллетень, зашел в кабинку для голосования и уснул в ней.

Как сообщается, мужчина пришел голосовать вместе с сестрой и был "немного навеселе". Однако бюллетень мужчине дали, он зашел в кабинку и долго из нее не выходил.

Следующий избиратель, который намеревался проголосовать, через щель кабинки увидел, что в ней спит человек. Об этом он сообщил членам комиссии. Была вызвана полиция.

"По решению председателя комиссии, чтобы человек все же отдал свой голос, его сестре позволили ему помочь (ведь физически он не мог самостоятельно сделать это) и под контролем полиции он бросил бюллетень в урну. После этого полиция вывела нетрезвого избирателя из помещения", - сообщает ОПОРА.

Кроме того, в Николаевской области в селе Вороновка выдали избирателю бюллетень без предъявления паспорта.

Как прокомментировали члены УИК наблюдателю гражданской сети ОПОРА, они и так знают в лицо избирателя бабу Катю.

Наблюдатели ОПОРЫ составили соответствующий акт о нарушении.

Сообщается также, что в Лосиновке Черниговской области в бюллетенях отсутствует один из кандидатов, самовыдвиженец.

Кроме того, в Черниговской области в канун выборов на столбах вдоль центральной улицы пгт Гончаровское появились листовки с призывом Голосуй за команду, названием и символикой одной из партий.

Агитационные листовки расклеили уже после завершения времени, установленного для ведения предвыборной кампании, - в субботу, 10 декабря. По словам наблюдателя ОПОРЫ, 9 декабря листовок не было.

Наблюдатель указала на этот факт пяти полицейским, которые охраняли бюллетени для голосования в местном Доме офицеров, однако они объяснили, что не могут отреагировать, поскольку им запрещено покидать помещение.

После этого женщина вызвала полицию и только тогда двое сотрудников правоохранительных органов таки вышли из Дома офицеров, взяли объяснения и зафиксировали нарушения.

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