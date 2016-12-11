В Перемышле на марше под патронатом мэра кричали "Смерть украинцам" (ВИДЕО)

11.12.2016 (17:24)

Бандеровцы нам не братья!

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В польском Перемышле 10 декабря участники "Марша орлят перемышльских и львовских", состоявшегося под патронатом мэра города, кричали "Смерть украинцам". Об этом сообщает Prostir.pl, отмечая, что призыв прозвучал в момент, когда колонна проходила мимо Украинского народного дома.По данным издания, организаторами мероприятия выступили правы организации: Усепольська молодежь или Национально-радикальный лагерь, неформальная группа "Патриотический Перемышль", а также учреждение культуры Подкарпатского воеводства – Культурный центр в Перемышле.Кроме того, к организаторам мероприятия присоединилась также польская государственная организация – Институт национальной памяти с Ряшева.Śmierć Ukraińcom!