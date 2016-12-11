В Перемышле на марше под патронатом мэра кричали "Смерть украинцам" (ВИДЕО)
11.12.2016 (17:24)
Бандеровцы нам не братья!
В польском Перемышле 10 декабря участники "Марша орлят перемышльских и львовских", состоявшегося под патронатом мэра города, кричали "Смерть украинцам".
Об этом сообщает Prostir.pl, отмечая, что призыв прозвучал в момент, когда колонна проходила мимо Украинского народного дома.
По данным издания, организаторами мероприятия выступили правы организации: Усепольська молодежь или Национально-радикальный лагерь, неформальная группа "Патриотический Перемышль", а также учреждение культуры Подкарпатского воеводства – Культурный центр в Перемышле.
Кроме того, к организаторам мероприятия присоединилась также польская государственная организация – Институт национальной памяти с Ряшева.
Śmierć Ukraińcom!
Комментарии
Рейтинг: -1
Po mine tam est notka 'ruska kurwa aeee'.
Рейтинг: 3
Ох, не сладко придётся галичанам и прочим кривосекам, и прочим ДУКовцам когда Польша вернёт границы в 1938 год, а уроротые майдаунв всячески им помогают!!!