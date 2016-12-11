Погода в Ужгороде и Закарпатье в понедельник, 12 декабря

12.12.2016 (06:23)

В Ужгороде днем ожидается дождь, но ближе к вечеру он должен закончиться

В Закарпатской области переменная облачность, временами осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, ночью и утром в горах местами сильный снег, метели.

Местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах большей части территории области гололедица. Ночью и в первой половине дня на равнине и местами в горных долинах туман. Ветер юго-западный 7-12, в горах местами 15-20 м / с.

Температура воздуха ночью 2 ° тепла - 3 ° мороза, днем ​​0-5 ° тепла, в горах местами ночью 4-6 ° мороза, днем ​​0-5 ° мороза.

В Ужгороде на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем ожидается дождь, но ближе к вечеру он должен закончиться. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный до 10 м / с. Температура воздуха ночью около нуля, днем ​​2-4 ° тепла.

Восход 08:12

Закат 16:37

Усиление скорости ветра до 15-24 м/с

Температура за последние 130 лет 12 декабря:

МАКС: 13.0° (1960)

МИН: -14.7° (1983)

Народный прогноз погоды: 12 декабря отмечается день памяти святого Парамона. В народе этот день назывался Задуй полы или Заснежи долы, поскольку для этого дня характерны сильные морозы и снег: «С Парамона земля каменеет, речка стынет». Если в этот день снега много выпадет, то провоет метель еще семь дней. А если снежные хлопья стали крупными, значит, оттепель будет.