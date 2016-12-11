Что произойдет с экономикой Украины в 2017 году

12.12.2016 (06:40)

Эксперт озвучил три вероятных сценария для экономики на 2017 год

В Украине сложно делать четкие экономические прогнозы, поскольку на развитие экономики влияет много факторов. Об этом рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Эксперт озвучил три вероятных сценария для экономики на 2017 год.

"Наиболее обсуждаемый прогноз предполагает, что в 2017 году мы увидим рост экономики. Предполагается, что Украина максимально использует то, что есть в соглашении от ассоциации с Евросоюзом, получает или надеется на помощь со стороны США и ЕС. Кроме того, есть предположение, что при увеличении объемов торговли с Евросоюзом параллельно может происходить и рост торговли с азиатскими странами, прежде всего с Китаем, Индией и и Юго-Восточной Азией. Вряд ли это даст сильный рост ВВП, но, как минимум 1% — гарантирован, вполне даже может быть рост до 2-2,5%", — сказал Охрименко.

При этом сценарии, по словам эксперта, валютный курс будет находиться в коридоре 27-30 гривен за доллар, инфляция будет больше 12%, но не превысит 20%.

"В этом случае мы предполагаем, что торговля со странами СНГ, к сожалению, будет уменьшаться, и больше делаем ставку на Азию и Европу", — сказал Охрименко.

Что касается второго сценария развития экономики Украины, то он, по словам Охрименко, подразумевает базовый, плюс восстановление торговли со странами СНГ.

"Восстановить объем экспорта, который был в 2013 году, однозначно невозможно. Все, что мы можем обеспечить — если в этом году у нас падение экспорта достигло 35%, то в следующем году может просто не быть падения. Есть надежда, что удастся хотя бы частично восстановить хотя бы работу украинских машиностроительных предприятий, которые ориентированы на страны СНГ. Возможно такое развитие ситуации, когда политические амбиции немножко успокоятся, а на первый план выйдут денежные.

В этой ситуации можно ожидать рост ВВП Украины уже на 2%, плюс ко всему. В этом случае действительно можно предполагать, что валютный коридор будет 27-28 грн за доллар, и он будет относительно стабильным на протяжении всего года. К сожалению, не будет ощутимого роста зарплаты, потому что для того, чтобы восстановить торговые связи, нужно время", — сказал Охрименко.

Как отметил эксперт, третий сценарий является наиболее оптимистическим, поскольку он предполагает, что в Украине будет осуществлена хотя бы одна из реформ.

"Два первых сценария предполагают ориентацию на экспорт. Экспорт — это хорошо, но для того чтобы действительно рост экономики был 3, 4 и 5%, нам нужен внутренний рынок. Это подразумевает, во-первых, политическую стабильность, очень важно иметь хорошего руководителя НБУ и экономического блока правительства, поскольку для того, чтобы экономика Украины возрождалась нужно развивать внутренний рынок. Для этого должна быть проведена целевая эмиссия исключительно для ипотечного кредитования, кредитования покупки авто отечественного производства и кредитования энергосбережения для населения.

Еще одни немаловажный фактор — это восстановление нормальной работы банковской системы и запуск кредитования. И в этом случае рост ВВП непременно будет, и рост этот будет существенен. При таком развитии событий инфляция не превысит 12%, колебаний курса не будет, и доллар будет стоить 27-28 гривен. Кроме того, можно ожидать роста реальной средней заработной платы в Украине до уровня 300 долларов", — считает Охрименко.

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