Как правильно выбрать шампанское на Новый год

12.12.2016 (06:54)

«Шампанское дает телу капельку тепла» - Монро

«Шампанское дает телу капельку тепла», — говорила Мэрилин Монро, а Оскар Уайльд полагал, что этот напиток может сделать душу бессмертной

«Шампанское дает телу капельку тепла», — говорила Мэрилин Монро, а Оскар Уайльд полагал, что этот напиток может сделать душу бессмертной, «потому как отбивает всякую охоту думать о мерзостях земных». В преддверии праздника, на котором вряд ли можно обойтись без бокала шампанского, вы узнаете, как правильно выбрать этот чудесный напиток.

Шампанское, или игристое вино, — это напиток, насыщенный двуокисью углерода. Получается он в результате брожения в бутылке или в большом резервуаре. Игристое вино не стоит путать с искристым (газированным) вином — в такой напиток углекислота вводится искусственно.

Во многих странах мира для определения игристого вина собственного изготовления используют свои названия. В Испании это кава, в Италии – спуманте, асти, просекко, в Южной Африке — кап классик, в Германии – сект. Термин «шампанское» применяется производителями вина во многих других странах мира, но правильнее его употреблять только по отношению к вину, производимому во французской провинции Шампань, откуда оно родом.

Из чего делают шампанское



Для производства шампанского традиционно используют три сорта винограда: белый — шардоне (chardonnay), и два красных — пино менье (pinot meunier) и пино нуар (pinot noir).

Красные сорта винограда тоже дают белый сок. Но отжимки красной кожицы сразу же удаляют — чтобы избежать терпкости и горечи напитка.

На этикетках шампанского, изготовленного исключительно из белого винограда шардоне, пишут «Champagne Blanc de blancs» («Блан де Блан») – «белое из белого». Если же в приготовлении шампанского использовался только сорт пино, этикетка на бутылке будет содержать надпись «Champagne Blanc de noirs» («Блан де нуар»), что значит «белое из черного».

Розовое шампанское «Champagne Rose» («Шампань Розе») готовят на основе тех же сортов, только при этом отжатый виноградный сок на небольшое время осторожно смешивают с кожицей пино нуар, чтобы он впитал цвет.

Шампанское шампанскому — рознь



В зависимости от количества добавляемого в напиток сахара, шампанские вина бывают следующих видов:

Экстра брют (Extra brut, Brut nature, Brut zero) – без дополнительного сахара;

Брют (Brut) – почти полностью сухое, наиболее распространенный вид;

Экстра драй (Extra dry) – очень сухое;

Сек (Sec) – сухое;

Деми сек (Demi-sec) – полусухое;

Ду (Doux) – сладкое, с наиболее высоким уровнем сахара.

По уровню качества шампанское можно разделить на три группы:



1. Шампанское без года (sans annee) – на этикетке такого напитка год не указывается, но в названии присутствует информация о содержании сахара (Brut, Sec и другие). К этому виду напитка относится около 80% всех игристых вин.

2. Миллезимное (millesime) или винтажное (vintage) шампанское изготавливается из одного лучшего урожая винограда в наиболее удачные годы. На этикетке игристого вина должен указываться год урожая.

3. Престижное (cuvee de prestige) или специальное (cuvee speciale) шампанское – изготавливается из лучшего винограда, помечается годом, имеет собственное название и наиболее дорогостоящее по цене.

Как выбирать шампанское



Киевский сомелье Алексей Бойвич говорит, что дорогие вина подделать трудно, но если вы сомневаетесь в напитке – попросите у консультанта сертификат качества. Шампанское стоит покупать только в специализированных магазинах или супермаркетах, и лучше – от известных производителей. Только на свой страх и риск можно брать алкогольные напитки в других местах (на базарах, рынках, ларьках). Бутылка с шампанским должна обязательно быть темной, попадание прямых солнечных лучей является нежелательным в любом случае.

1. Самый легкий способ проверить шампанское — перевернуть бутылку с напитком и посмотреть, есть ли хлопья или осадок на дне. Если есть, вино, вероятно, хранили неправильно, а, значит, и вкус его может быть другим.

2. Очень низкая цена шампанского может свидетельствовать о том, что вино исскуственно насыщалось углекислотой, а значит, и на вкус оно будет более жесткое.

3. У напитка, полученного путем естественного брожения, нежный приятный вкус со сластинкой. Пузырьки в таком напитке легкие, маленькие и обволакивающие.

4. Настоящее шампанское может играть в бокале более 10 часов.

5. Корковая пробка для закупорки шампанского говорит о том, что изготовитель не экономит на производстве.

Как и с чем пить шампанское



Перед подачей на стол шампанское нужно охладить, советует Алексей Бойвич. Оптимальная температура для напитка составляет +7-9°С. Это можно сделать как в ведерке со льдом и водой, так и в холодильнике, но не в морозильной камере.

Тот, кто в полной мере хочет оценить вкус и аромат игристого вина, должен помнить, что закусывать его шоколадом, ананасом или мороженым категорически не рекомендуется. Сладкие десерты подходят лишь к сладкому и полусладкому шампанскому.

Полусухое пьют с не очень сладким печеньем, бисквитами, фруктами. А вот к брюту и сухому шампанскому лучше всего подойдут салаты, сливочные и твердые сыры, соленые закуски. Также белый брют превосходно сочетается с морепродуктами, белым мясом, красной и черной икрой; розовый – с телятиной, ягненком или уткой.

Сколько пить шампанского



Врач-диетолог Киевского городского центра здоровья Наталья Самойленко рекомендует: «Без вреда для здоровья в новогоднюю ночь женщинам можно выпить до 2 бокалов шампанского (около 300 г). Для мужчин доза может быть больше — 3-4 бокала игристого вина в зависимости от их комплекции».

Два вопроса афонского старца ко всем приходящим к нему за советом