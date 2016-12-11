Курс валют на 12 декабря (+ новости экономики)

12.12.2016 (08:51)

Доллар растет, а евро падает

В Украине подрос курс доллара, а евро обвалился.

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 12 декабря 2016 года:

Курс доллара (25.77), по сравнению с 9 декабря, достиг уровня 25.88 за 1 доллар.

Курс евро (27.74) снизился на 41 коп до 27.33 за 1 евро.

Курс рубля вырос на 2 коп до 4.09 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 8 коп до 32.56 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 15 коп до 25.41 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого упал на 8 коп до 6.15 за 1 польский злотый.

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Средневзвешенный курс по результатам торгов долларом на межбанковском валютном рынке Украины в пятницу, 9 декабря составляет 25.88 грн за 1 доллар, что на 11 коп превышает показатель 8 декабря.

Состоянием на 8 декабря объем продажи валюты на межбанке достиг 190.2 млн. долларов США (в эквиваленте), в том числе долларов США – 170.0 млн. долларов.

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Украинский олигарх Игорь Коломойский уже давно намекает на готовность распрощаться с одним из своих ключевых активов — "ПриватБанком". Единственное, что пока откладывает это — нерешенный вопрос стоимости сделки и нежелание продавать финучреждение его остальных собственников в лице Геннадия Боголюбова и семьи Дубилетов.