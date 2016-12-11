Закарпатские пограничники вытащили из под льда двух нелегалок

12.12.2016 (09:37)

Пограничники в Закарпатье спасли двух нелегалок провалившихся под лед

Настоящую спасательную операцию пришлось провести вчера пограничникам на участке Мукачевского отряда.

Около 17.30 пограничники получили информацию о движении группы неизвестных в составе более 5 человек в сторону государственной границы. Пограничники проинформировали свои венгерских коллег и выдвинулись на задержание. Уже через полчаса группа реагирования украинских пограничников недалеко от границы задержала 2 граждан Вьетнама. Еще через несколько минут венгерские пограничники сообщили о задержании на данном направлении 4 граждан Индии сразу после пересечения ими государственной границы.

Поисковая операция продолжалась. У 19.30 на этом же направлении пограничный наряд обнаружил еще 2 человека (женщины), которые, заметив пограничный наряд, прибегли к бегству в направлении границы через канал Чоронда и провалились под лед и начали тонуть. Старший пограничного наряда не раздумывая бросился им на спасение. Поскольку венгерский берег канала более пологий, женщин пограничник вытащил на сопредельную сторону. Вскоре прибыл и венгерский пограничный наряд, который предоставил женщинам первую медицинскую помощь.

В Закарпатье пограничники задержали нелегалов и их переправщика (ФОТО)