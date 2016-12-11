Отель «Lambert» в Берегово получил диплом "Ревизора" (ВИДЕО, ФОТО)

12.12.2016 (09:58)

Награду «Ревизора» получил отель-семейное имение "Lambert" на Закарпатье

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Cемейное имение «Lambert» в городе Берегово получило табличку "Ревизора". Выяснилось, что отелем управляет тернопольчанка Ирина Арутюнова. Женщина переехала в Закарпатье, поскольку оттуда родом ее муж.Вместе они решили начать семейный бизнес и открыть имение во французском стиле.Ирина говорит, что перед открытием отеля они советовались с командой маркетологов и дизайнеров, которые заверили, что дело может быть успешным. В общем, отель имеет 16 номеров, которые оформили в стиле прованс.Ревизор Вадим Абрамов проверил, как чистоту в номере, так и кухню отеля. В общем заведение получило только положительные отзывы, поэтому Абрамов вручил награду "Ревизор рекомендует".