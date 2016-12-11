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Отель «Lambert» в Берегово получил диплом "Ревизора" (ВИДЕО, ФОТО)

12.12.2016 (09:58)
Награду «Ревизора» получил отель-семейное имение
Награду «Ревизора» получил отель-семейное имение "Lambert" на Закарпатье
Cемейное имение «Lambert» в городе Берегово получило табличку "Ревизора". Выяснилось, что отелем управляет тернопольчанка Ирина Арутюнова. Женщина переехала в Закарпатье, поскольку оттуда родом ее муж.
Вместе они решили начать семейный бизнес и открыть имение во французском стиле.
Ирина говорит, что перед открытием отеля они советовались с командой маркетологов и дизайнеров, которые заверили, что дело может быть успешным. В общем, отель имеет 16 номеров, которые оформили в стиле прованс.
Ревизор Вадим Абрамов проверил, как чистоту в номере, так и кухню отеля. В общем заведение получило только положительные отзывы, поэтому Абрамов вручил награду "Ревизор рекомендует".




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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

12.12.2016 (10:18) / Рус з Берегсаса

Без Фреймут ото не катить . Лиш кой она й у телевізорі .

12.12.2016 (10:21) / Pol Pot

Ото .