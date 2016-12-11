Осторожно! Поддельные лекарства от гриппа и простуды

12.12.2016 (10:46)

В Украине лекарства от гриппа оказались подделкой

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила продажу в Украине лекарственного препарата "Афлубин" серии 7351286 с маркировкой австрийского производителя "Рихард Биттнер АГ".

Согласно документу, на основании информации ООО "Омега Фарма Украина" установлен факт фальсификации серии 7351286 лекарственного препарата"Афлубин", капли оральные по 20 мл, с маркировкой австрийского производителя "Рихард Биттнер АГ".

"Запрещается реализация, хранение и применение лекарственного препарата этой серии. Всем субъектам, в распоряжении которых есть лекарство, необходимо уничтожить его", - говорится в документе.

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