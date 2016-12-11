Пожар в кабине лифта девятиэтажки в Ужгороде (ФОТО)

12.12.2016 (11:38)

Пожар в лифте ужгородской многоэтажки

12 декабря в 00:23 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре лифтовой кабины на 2 этаже 9-ти этажного жилого дома на ул. Минайской в ​​Ужгороде.

Запах дыма почувствовали жители одной из квартир, которые, не мешкая, вызвали пожарных, - сообщает Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.

За считанные минуты на место происшествия прибыли спасатели 14-й государственной пожарно-спасательной части города Ужгород.

В 00:53 пожарные локализовали возгорание, а в 00:59 пожар был окончательно ликвидирован.

Причиненный материальный ущерб устанавливается, ведь огонь успел уничтожить лифтовую кабину.

Всего для борьбы с огнем привлекалось 3 единицы техники и 11 человек личного состава.

Причину возникновения пожара устанавливают правоохранительные органы.

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