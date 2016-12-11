В Ужгороде в течении недели будут плановые отключения света

12.12.2016 (12:31)

В Ужгороде запланировано отключение света

ПАО «Закарпатьеоблэнерго» сообщает, что в ближайшее время будут выполняться работы по обслуживанию электрических сетей, направленные на повышение надежности электроснабжения и улучшения качества обслуживания потребителей.

Сегодня в Ужгороде до 17 часов может не быть электроснабжения по адресам: улица Горянская, переулки Музейный, Подвальный, улицы Горянской Ротонды, Механизаторов, Томчания, гостиница «Наутилиус» - здесь проводят демонтаж электролинии.

Также сегодня из-за монтажа на трансформаторной подстанции до 17 часов может не быть «света» на улицах Дендеши, Шишкина, Галицкого.

С сегодняшнего дня и до конца недели, 16 декабря, с 8 утра и до 17 перепидключатимуть домовые вводы на улице Волошина от №25 до №54, поэтому здесь тоже не будет «света».

Завтра, 13 декабря, с 9 до 17 возможном отключении на 8 Марта, Королева, 3,5,7, Грушевского, 62,64,66 (Торгово-промышленная палата), ДНЗ - там будут менять линию.

В среду, 14 декабря, с 9 и до 16 часов ремонт оборудования проводить на Заньковецкой 17,19,21,36,38 Грушевского, 25 (частично у мясокомбината), И.Ваша, Плеханова.

А в четверг, 15 декабря, на Волошина с 9 до 17 менять трансформатор.

По всем этим адресам на время проведения работ могут отключить электропитание.

С вопросами обращайтесь в колл-центр ПАО «Закарпатьеоблэнерго».