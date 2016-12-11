Какое украинское сливочное масло опасно употреблять?

12.12.2016 (13:04)

Половина украинского сливочного масла является фальсификатом

Согласно законодательству, масло должно состоять только из молочных жиров, то ест из молока. А из чего производится украинское масло?

"К сожалению, самое масштабное исследование масла в 2016 году показало, что установить, что добавляют производители часто просто невозможно, - написал на своей странице в Facebook генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. - А это означает, что это может быть не только относительно безопасное пальмовое масло, но даже продукты химии, то есть вещества неорганического происхождения".

По словам эксперты, результаты исследования показали, что из 33 образцов 15 являются фальсификатом. А пять видов так называемого "масла" и вовсе содержат кишечные палочки.

Доля добавок в масле колеблется от 20 до 100%, продолжает Дорошенко. Таким образом, в некоторых экземплярах молоко вообще отсутствует. Бывает и такое, что один и тот же производитель один вид продукции выпускает качественный, а другой – с нарушениями. Поэтому путь для потребителя только один: выбирать производителя, которому полностью доверяете!

Алексей Дорошенко привел два списка – недобросовестных и добросовестных производителей. Результаты исследований, вместе с Ассоциацией по защите прав потребителей "Споживча довіра" он пообещал передать в АМКУ, который должен изучить их на предмет антиконкурентных действий.

Список не добросовестных производителей:

1. Масло сладкосливочное "Вологодське" 82,5% жира - производитель ПАО "Хмельницкая маслосырбаза".

2. Масло сладкосливочное селянское 72,6% жира "АхМолоко" - производитель ООО ОМПК "Славия".

3. Масло сладкосливочное "Селянське" 73% жира - производитель ООО "Богодуховский молзавод".

4. Масло сладкосливочное селянское 73,5% жира "Альма-Віта" - производитель ЧП "Альма-Вита".

5. Масло сладкосливочное селянское 72,6% жира "Галичина" - производитель ПАО "ГАЛИЧИНА".

6. Масло сладкосливочное ЭКСТРА, 80% жира ТМ "АПРЕЛЬ" - производитель ООО "Апрель".

7. Масло сладкосливочное селянское 73,0% жира "ЕТАЛОН" - производитель ПАО "Заричненский молокозавод".

8. Масло сладкосливочное "Вологодське" 82,5% жира - производитель ПАО "Баштанский сырзавод".

9. Масло сладкосливочное селянское 73,0% жира ТМ "ФЕРМА" - производитель ООО "Тера-Фуд".

10. Масло сладкосливочное селянское "Органічне" ТМ "ЕтноПродукт" 73,0% жира - производитель ДП "Радомилк".

11. Масло сладкосливочное селянское 73,0% жира ТМ "Звени Гора" - производитель ПАО "Звенигородский сыроробный комбинат".

12. Масло сладкосливочное "ЗОЛОТАВА" 82,0% жира - производитель ООО «Андрушевский маслозавод».

13. Масло сладкосливочное селянское 72,6% жира ТМ "Белоцерківське" - производитель ЧП "Белоцерковская агропромышленная группа".

14. Масло сладкосливочное селянское 73,0% жира ТМ "Яготинське" - производитель ПАО "Яготинский маслозавод".

15. Масло сладкосливочное селянское 73,0% жира ТМ "Житомирське" - производитель ПАО "Житомирский маслозавод".

Продукция, которая соответствует требованиям:

1. Масло сладкосливочное "Моліс" 73,5% жира - производитель ООО "ВО "Молис".

2. Масло сладкосливочное экстра "Селянське" 82% жира - производитель ООО "Люстдорф".

3. Масло сладкосливочное селянское 73,0% жира ТМ "Волошкове Поле" - производитель ПАО "Юрия".

4. Масло сладкосливочное селянское 72,5% жира "Обухівське" ТМ "Лукавиця" - производитель АТ «Обуховский молочный завод».

5. Масло "VALIO" кислосливочное слабо соленое, 80,0% жира - импортер "Фоззи Фуд".

6. Масло сладкосливочное "Вологодське", ТМ "Добряна", 82,5% жира - производитель ЧП "Рось", филия "Роменский молочный комбинат".

7. Масло сладкосливочное экстра "Фаворит" 82,5% жира - производитель ООО "Галиевский маслозавод".

8. Масло сладкосливочное селянское 73,0% жира "ДИТЯЧЕ" ТМ "КЛУБ СИРУ" - производитель ООО "Клуб сыра".

9. Масло сладкосливочное экстра "Поживне" 80% жира, "Полтавочка" - производитель ООО "Гранд-Молпродукт".

10. Масло сладкосливочное экстра ТМ "Наш молочник" 82,5% жира - производитель ДП "Староконстантиновский молочный завод".

11. Масло сладкосливочное селянское 72,6% жира ТМ "Добрино" - производитель ДП "Староконстантиновский молочный завод".

12. Масло сладкосливочное селянское 72,6% жира, "Буринське" - производитель ООО "Бурыньский молокозавод".

13. Масло сладкосливочное 72,7% жира, "Злагода" - производитель ПАО "Комбинат Приднипровский".

14. Масло сладкосливочное селянское 73,0% жира - производитель ПАО "Первомайский молочноконсервный комбинат".

15. Масло сладкосливочное селянское 73,0% жира "Весела ферма" - производитель ЧП "Рось", филия "Роменский молочный комбинат".

16. Масло сладкосливочное экстра 82,5% жира - производитель ООО "Брусиловский маслозавод".

17. Масло сладкосливочное селянское 73,0% жира - производитель ООО "Пармолат".

18. Масло сладкосливочное селянское 73,0% жира, ТМ "АМЗС" - производитель ООО "Андрушивский маслосырзавод".





Эксперты в шоке от результатов исследования украинского сливочного масла