Протестующие перекроют основные дороги Украины

12.12.2016 (13:30)

Протестуют пнсионеры силовых ведомств по всей стране

Сегодня в обед состоится всеукраинская акция протеста сотрудников правоохранительных органов, которые вышли на пенсию.

Пенсионеры силовых ведомств по всей стране перекроют основные транспортные магистрали на один час: Киев-Чоп, Киев-Харьков, Киев-Львов, Днепр-Борисполь, Хмельницк-Ровно, Житомир-Черновцы и другие. Не остался в стороне и одесский регион. Во время акции здесь нельзя будет проехать по трассе Одесса-Киев.

Бывшие силовики требуют пересмотра своих пенсий. «Сотни тысяч ветеранов и пенсионеров МВД сегодня бедствуют. Пенсия сержантского состава колеблется от 1,5 до 2,2 тыс. гривен. Немало тех, кто получает минималку в 1500 гривен. Да и льготы пенсионерам с прошлого года отменили», — рассказывает один из бывших сотрудников МВД. Это по их мнению неприемлемо. Напомним, что это уже не первое перекрытие трассы Одесса-Киев митингующими. Летом около 100 участников Антитрухановского майдана на несколько минут уже перекрывали трассу на подъезде к Киеву.

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