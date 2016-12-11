Звезда студии «Квартал-95» Елена Кравец поразила сменой имиджа (ФОТО)

12.12.2016 (14:58)

Елена Кравец стала короткостриженной брюнеткой

Звезда студии "Квартал 95" и наставник "Лиги смеха" Елена Кравец, которая подкладывала подушку, чтобы прорекламировать свою коллекцию для беременных, поразила поклонников своей новой прической.

Молодая мамочка пошла на смелый шаг – она не только сделала стрижку под мальчика, но и стала брюнеткой.

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Фотографию Елены Кравец в новом образе опубликовал на своей странице в Instagram его коллега Валерий Жидков.

"Фото с незнакомкой за кулисами", – подписал фото Жидков.

На самом ли деле Елена решилась на такой эксперимент с собственной внешностью, или же это лишь временное перевоплощение ради нового образа, пока загадка. На данный момент актриса наслаждается радостями материнства.





На смену беременной Елены Кравец, Зеленский подыскал для "Квартала 95" эффектную брюнетку (ФОТО)