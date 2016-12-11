Стал известен соперник донецкого «Шахтера» в 1/16 финала Лиги Европы

12.12.2016 (15:02)

«Шахтер» сыграет с испанской «Сельтой»

Единственный представитель Украины в плей-офф еврокубках донецкий «Шахтер» узнал соперника по 1/16 финала Лиги Европы.

«Шахтер» в статусе лучшей команды группового этапа Лиги Европы возглавил посев – потенциальными соперниками «горняков» при жеребьевке были «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Олимпиакос» (Греция), «Андерлехт» (Бельгия), «АЗ» (Нидерланды), «Астра» (Румыния), «Сельта» (Испания), «ПАОК» (Греция), «Хапоэль Беер-Шева» (Израиль), «Вильярреал» (Испания), «Атлетик» (Испания), а также три клуба, перешедшие в Лигу Европы из Лиги Чемпионов - «Боруссия» М (Германия), «Легия» (Польша) и «Лудогорец» (Болгария).

Победитель Лиги Чемпионов 2000-2001 в составе «Баварии» Патрик Андерссон в соперники «Шахтеру» определил «Сельту», занявшую в прошлом сезоне шестое место в чемпионате Испании. На групповом этапе испанцы в компании с «Аяксом», «Стандартом» и «Панатинаикосом» набрали девять очков и заняли второе место. В Примере в этом сезоне дела у клуба из Виго идут не так хорошо – «Сельта» идет лишь на 12-м месте, имея шесть побед в 15 матчах.

«Шахтер» и «Сельта» пересекутся в еврокубках впервые с сезона 2000-2001 – в 1/16 финала Кубка УЕФА по сумме двух встреч сильнее оказались испанцы (0:0, 0:1).

Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы:

«Атлетик» (Испания) – АПОЭЛ (Кипр)

«Легия» (Польша) – «Аякс» (Нидерланды)

«Андерлехт» (Бельгия) – «Зенит» (Россия)

«Астра» (Румыния) – «Генк» (Бельгия)

«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Сент-Этьен» (Англия)

«Вильярреал» (Испания) – «Рома» (Италия)

«Лудогорец» (Болгария) – «Копенгаген» (Дания)

«Сельта» (Испания) – «Шахтер» (Украина)

«Османлыспор» (Турция) – «Олимпиакос» (Греция)

«Гент» (Бельгия) – «Тоттенхэм» (Англия)

«Ростов» (Россия) – «Спарта» Прага (Чехия)

«Краснодар» (Россия) – «Фенербахче» (Турция)

«Боруссия» М (Германия) – «Фиорентина» (Италия)

«АЗ» (Нидерланды) – «Лион» (Франция)

«Хапоэль Бэер-Шева (Израиль) – «Бешикташ» (Турция)

«ПАОК» (Греция) – «Шальке» (Германия)

Матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 16 и 23 февраля 2017 года. «Шахтер» сначала наведается в гости к «Сельте», а затем примет испанцев на «Арене Львов».

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