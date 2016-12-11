Венгерская модель повторила известную эротическую сцену с Шэрон Стоун (ВИДЕО)
12.12.2016 (15:29)
В клипе Палвин копирует сцену допроса героини Шэрон Стоун
Журнал Love продолжает удивлять поклонников пикантными видеороликами рождественского календаря.
23-летняя модель Барбара Палвин сделала римейк знаменитой сцены с Шэрон Стоун из фильма "Основной инстинкт".
Съемки провели для издания LOVE Magazine. В клипе Палвин копирует сцену допроса героини Шэрон Стоун.
Стоит добавить, что после выхода "Основного инстинкта" в прокат эта сцена наделала немало шума и привлекла особое внимание к ленте.